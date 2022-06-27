Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı

27.06.2022 10:09

Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.

Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan derelerin nehre dönüştürdüğü karayolları ulaşıma kapandı.

Bartın'da sabah saatlerinde yeniden başlayan sağanak yağmurun etkileri sürüyor. Bartın- Kozcağız karayolu, Bartın-Arıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.

Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler köyünde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı. Bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara hız verildi.

(Bülent Bostancı/İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bartın'da dereler taştı, karayolları ulaşıma kapandı - Son Dakika
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