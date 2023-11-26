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Bartın'da dev dalgaları görüntülemek isteyen kadın gazetecilere saldırdı - Son Dakika

Bartın'da dev dalgaları görüntülemek isteyen kadın gazetecilere saldırdı

Bartın Amasra Küçük Liman bölgesinde fırtına ve dalgalar nedeniyle polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Polisin uyarısını hiçe sayan bir kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı ve hakaretlerde bulundu. Kadın, polis merkezine ifade vermek üzere davet edildi.

Bartın\'da dev dalgaları görüntülemek isteyen kadın gazetecilere saldırdı
26.11.2023 - 16:27,
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Bartın'da dev dalgaları görüntülemek için polisinin uyarısını hiçe sayan bir kadın, kendisini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü.
Bartın Amasra Küçük Liman bölgesinde fırtına ve dalgalar nedeniyle polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Amasra Emniyet Müdürü Sevgül Hayal de, tedbirleri denetledi. O anlarda ise polisin uyardığı bir kadın ise canını hiçe sayarak, dev dalgaları görüntülemek istedi. Polisin ikazına rağmen tehlike bölgesinden uzaklaşmak istemeyen kadını olay yerindeki gazeteciler görüntülemeye başladı. Bu kez basın mensuplarının üzerine yönelen kadın, kamuya açık alanda izinsiz çekim yapamayacağını söyledi. Gazetecilerin telefonuna almak isteyen ve görüntülerinin silinmesi için talimatlar yağdıran kadın, gazetecilere de hakaretler yağdırdı. Polislere de şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, polislerden işlem yapmaları konusunda talimatlar verdi. Şikayetçi olduğunu söyleyen kadın, gazetecilerin de şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine ise ifade vermek için polis merkezine davet edildi. Antalya'dan geldiği öğrenilen kadın, cep telefonu ile kendisini görüntüleyen gazetecileri kayda aldı. İsmi öğrenilemeyen kadın, polisin ifade vermek üzere karakola daveti üzerine ise şikayetçi olmadığını söyleyerek gözden kayboldu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, İnsan Hakları, Suç, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da dev dalgaları görüntülemek isteyen kadın gazetecilere saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da dev dalgaları görüntülemek isteyen kadın gazetecilere saldırdı - Son Dakika
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