Bartın'da devrilen tır nedeniyle Karabük yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - Son Dakika

Buzbolabı yüklü olduğu öğrenilen tırın çekilmesi ve yolun trafiğe açılması için çalışma yürütülüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi

Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var