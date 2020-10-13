Bartın'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Bartın'da, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Çelik (80) idaresindeki traktör, Gürpınar köyünde eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, traktörün altında kalan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Çelik'in cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
- Kaynak: AA
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