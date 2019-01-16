Son Dakika Haberleri: Bartın'da Dolandırıcılık İddiası

Bartın'da Dolandırıcılık İddiası

30 dakika önce

BARTIN(AA) - Bartın'da, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bartın'da Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
BARTIN(AA) - Bartın'da, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis ve jandarma mensubu olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Kent merkezinde ve ilçelerde bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Y.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Amasra İlçe Amirliğindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Bartın, Güncel
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