Bartın'da Dolandırıcılık İddiası
30 dakika önce
BARTIN(AA) - Bartın'da, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
BARTIN(AA) - Bartın
'da, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, kendisini polis ve jandarma mensubu olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılık yaptığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.
Kent merkezinde ve ilçelerde bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Y.Ş, polis ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Amasra
İlçe Amirliğindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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