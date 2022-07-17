Ulukaya köyündeki bir tarlada domuzlar için kurulan kapana bir bozayının yakalandığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

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