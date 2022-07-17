Domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı

17.07.2022 15:38

Bartın'ın Ulus ilçesinde kapana yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde kapana yakalanan bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ulukaya köyündeki bir tarlada domuzlar için kurulan kapana bir bozayının yakalandığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Güçlükle hareket eden ayı, uyuşturucu iğneyle bayıltılmasının ardından ayağındaki çelik tel kesilerek kurtarıldı.

Ekiplerce gölgelik alana getirilen bozayı, burada uyuşturucu iğnenin etkisinden kurtulmasının ardından ormanlık alanda gözden kayboldu.

Tarlada başka alanlara kurulan domuz bağı telleri de ekiplerce kesildi.

Ayrıca, camiden yapılan anonslarla vatandaşların ayıya karşı dikkatli olmaları istendi.

YORUMLAR
500
Domuz tuzağına yakalanan boz ayı böyle kurtarıldı Domuz tuzağına yakalanan boz ayı böyle kurtarıldı BARTIN'DA DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI BARTIN'DA DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:52 2 yıldır komada olan kadın uyanır uyanmaz bu sözleri sarf etti: Kardeşim komaya sokana kadar beni dövdü, onu bulun
16:46 Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 yenildi!
16:27 Bikinisiyle nefes kesen Simge Sağın, göğüs ucunu çiçekle sansürledi
16:04 "Suriyelilerin misafirliği bitmiştir" diyen Mustafa Sandal, emniyetten arandığını açıkladı: Olayın takipçisi olduklarını ilettiler
15:52 Kabus devam ediyor! Balıkesir'de de orman yangını başladı
15:48 Milli maçta "voleybolda eşitliğe" vurgu yapan uygulama! Ebrar Karakurt'un giydiği forma olay oldu...
15:41 İTÜ'de görev alacak yabancı uyruklu misafir öğretim görevlileri sosyal medyada gündem oldu
15:17 Ağrı'da husumetli akrabaların kavgasında kan döküldü: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:09 Fener'den ayrılan De Colo'dan olay sözler: Orası çok karışıktı, her yıl koç ve ekibi değişiyordu
15:06 Trakya'da çekirge ve tırtıl alarmı! Marmara'ya doğru ilerliyorlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 17:00:41. #1.13#
SON DAKİKA: Domuz kapanına yakalanan bozayı ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement