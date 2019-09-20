Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

Bartın'da karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Bartın- Amasra eski yolu Karaçay Mahallesi'nde ilerleyen sürücüler domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzu gören vatandaşlar şaşırdı. Korna çalınmasına aldırış etmeyen domuzlar yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.