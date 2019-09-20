Son Dakika Haberleri: Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

1 saat önce

Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indiBartın'da karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

Bartın'da karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Bartın- Amasra eski yolu Karaçay Mahallesi'nde ilerleyen sürücüler domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzu gören vatandaşlar şaşırdı. Korna çalınmasına aldırış etmeyen domuzlar yiyecek aramaya devam etti. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında ormanlık alana girdi.

Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi

Karaçay, Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:49:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da domuz sürüsü karayoluna indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]