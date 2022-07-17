BARTIN'DA DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI - Son Dakika
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BARTIN'DA DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI

17.07.2022 15:56

BARTIN'ın Ulus ilçesinde tarladaki domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde tarladaki domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Ulus'a bağlı Ulukaya köyünde saat 11.00 sıralarında tarlada domuz tuzağına yakalanan ayıyı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, tuzağa düşen erkek boz ayıya havalı tüfekle uyuşturucu iğne attı. Ayı 6 iğne ile uyutulurken, bacağındaki çelik tel kesildi. Daha sonra ayının sol ön bacağındaki yara tedavi edildi. 3 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı, uyuşturucunun etkisinden kurtulduktan sonra ormana gitti. Olay sonrası köy camisinden anons yapılarak, başka ayılara karşı dikkatli olunması istendi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DA DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BARTIN'DA DOMUZ TUZAĞINA YAKALANAN AYI KURTARILDI - Son Dakika
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