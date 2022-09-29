Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi

29.09.2022 14:19
Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi

Bartın'da dün komşular arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Bartın'da dün komşular arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Musa (43) ile yengesi Fatma Akçora'nın (55) cenazesi, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada akrabalar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek helallik alındı.

Musa ve Fatma Akçora'nın cenazeleri, Akbaba Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı Aydın Ergün (62) tutuklandı.

Ağır yaralı olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akçora'nın (52) ise tedavisi sürüyor.

İddiaya göre, Akbaba köyü Çıtaoğlu Mahallesi'nde Ergün ile komşuları Musa, ağabeyi Mustafa ve eşi Fatma Akçora arasında sahiplenmek istedikleri orman arazisinde temizlik yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergün, evinden aldığı tabancayla temizlik yapan komşularına ateş açmış, Fatma Akçora olay yerinde, ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan akrabalardan Musa Akçora tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri, teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen Ergün'ü daha sonra gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
Arazi için komşularına kurşun yağdırdı! 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı Arazi için komşularına kurşun yağdırdı! 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi Amasra'da bol miktarda avlanan palamut tezgahları şenlendirdi
Kaynak: AA

Bartın Devlet Hastanesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:54 Avrupa ülkesinde kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakayı ele verdi
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 20:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da komşular arasındaki silahlı kavgada ölen 2 kişi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement