Bartın 'da durdurulan ve arama yapılan araçta oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

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