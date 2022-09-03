Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı

03.09.2022 11:08
Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Bartın'da durdurulan ve arama yapılan araçta oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Bartın'da durdurulan ve arama yapılan araçta oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Gölbucağı Mahallesinde durdurulan şüpheli araçta arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği SİS'in de katıldığı aramada oyuncak bebek içerisine gizlenmiş şekilde 5 parça halinde toplamda 4,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncak bebek içerisinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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