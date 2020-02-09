Bartın'da eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Bartın'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Bartın Valiliği tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

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Bartın Valiliği tarafından kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.


Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10.02.2020 Pazartesi günü il genelinde ilk ve ortaöğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.


Valilik tarafından ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarına da 1 gün süreyle idari izin verildi. Açıklama şöyle:


"Aralıklarla devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 10.02.2020 Pazartesi günü il genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personel 1(bir) gün süre ile idari izinlidir." - BARTIN

Bartın Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
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