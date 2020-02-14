Bartın'da "Eğitime Yardım Yemeği" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 'Eğitime Yardım Yemeği' düzenlendi - Son Dakika

Bartın'da "Eğitime Yardım Yemeği" düzenlendi

6 saat önce

Türkiye Yardımsevenler Derneği Bartın Şubesi tarafından Eğitime Yardım Yemeği düzenlendi.

Bartın'da

Türkiye Yardımsevenler Derneği Bartın Şubesi tarafından Eğitime Yardım Yemeği düzenlendi.

Dernek başkanı Derya Özyıldız, bir restoranda verilen yemekte yaptığı konuşmada, derneğe gelir amacıyla düzenlenen etkinliğin, yeni yönetimin ilk etkinliği olduğunu söyledi.

Özyıldız, 35 yıldan bu yana hizmet veren derneğe emek veren başkan ve yönetim kurulu üyelerine şükran borçlu olduklarını ifade ederek, "Derneğimiz 23 Bartınlı üniversite öğrencisine burs veriyor. Ayrıca yardıma muhtaç insanlarımıza ulaşmaya, onların bir nebze de olsun ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle, bağışlarla elde ettiğimiz gelirleri, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmak için titizlikle çaba gösteriyoruz. Bu faaliyet ve etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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