Türkiye Yardımsevenler Derneği Bartın Şubesi tarafından Eğitime Yardım Yemeği düzenlendi.

Dernek başkanı Derya Özyıldız, bir restoranda verilen yemekte yaptığı konuşmada, derneğe gelir amacıyla düzenlenen etkinliğin, yeni yönetimin ilk etkinliği olduğunu söyledi.

Özyıldız, 35 yıldan bu yana hizmet veren derneğe emek veren başkan ve yönetim kurulu üyelerine şükran borçlu olduklarını ifade ederek, "Derneğimiz 23 Bartınlı üniversite öğrencisine burs veriyor. Ayrıca yardıma muhtaç insanlarımıza ulaşmaya, onların bir nebze de olsun ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle, bağışlarla elde ettiğimiz gelirleri, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmak için titizlikle çaba gösteriyoruz. Bu faaliyet ve etkinliklerimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.