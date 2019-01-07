Bartın'da Enflasyonla Mücadeleye Destek
1 saat önce
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Halil Balık, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilenEnflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na oda üyesi 60 firmanın destek verdiğini bildirdi.
Bartın
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Halil Balık
, Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından hayata geçirilenEnflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na oda üyesi 60 firmanın destek verdiğini bildirdi.
Balık, oda binasında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yıl sonunda süresi dolan KDV ve ÖTV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirmesine yönelik kararının iç piyasayı daha da rahatlatacağını söyledi.
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı yönetim kurulu üyeleriyle sahiplendiklerini, kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Balık, şunları kaydetti:
"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı, meslek komitelerimiz ile yaptığımız toplantılarda gündeme getirdik, afişler ile oda üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ettik. Odamızda toplantı ve eğitimlerde bilgilendirme yaptık ve odamıza hizmet almak için gelen üyelerimize projeden bahsettik. Bunun sonucunda birçok firmamızın olumlu dönüşlerini gördük ve 60 üyemiz ile Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek oldu. Bu proje, ne kadar duyarlı bir millet olduğumuzun ve ülkemizin bekası için birlik ve beraberliğimizin en iyi göstergesidir. Şimdiye kadar olduğu gibi yeni yılda da üretim ve istihdamın artması için atılan her adımı destekleyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:21 Kaynak: AA
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