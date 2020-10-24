Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

24.10.2020 13:53
Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesinde mantar toplamaya giderken şarampole devrilen cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde mantar toplamaya giderken şarampole devrilen cipin sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Ulukaya köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden Mustafa Çelikel'in (70) kullandığı 74 BY 621 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Ayşe Çelikel (65), cep telefonuyla durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı Ayşe Çelikel ise Ulus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bartın, Mantar, Ulus, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da eşiyle mantar toplamaya giden çift kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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