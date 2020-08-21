Bartın'da etkili yağmur yağışında yıldırımlar düştü - Son Dakika

Bartın'da etkili yağmur yağışında yıldırımlar düştü

Bartın'da etkili yağmur yağışında yıldırımlar düştüBARTIN'ın Kurucaşile ilçesi'nde dün gece etkili olan yağmur sırasında düşen yıldırımlar, ilginç görüntü oluşturdu.

Bartın'da etkili yağmur yağışında yıldırımlar düştü BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi'nde dün gece etkili olan yağmur sırasında düşen yıldırımlar, ilginç görüntü oluşturdu. Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sırasında ilçeye bağlı Karaman köyü Akgüney mevkiindeki ormanlık alana yıldırımlar düştü. Yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Etkisini artıran yağmuru görüntülemek için evinin önüne çıkan emekli Cafer Eyşi, cep telefonu kamerası ile yıldırım düşme anını da görüntüledi. Yıldırımın boş bir alana denk gelmesi büyük bir facianın da önüne geçti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:22

Kaynak: DHA

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