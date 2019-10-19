Bartın'da ev yangını
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Bartın'da iki katlı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Bartın'da iki katlı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Terkehaliller köyünde Melek Kaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşusunun kına gecesi eğlencesinde bulunduğu sırada evinden dumanların yükseldiğini gören Kaya ile beraberindekiler, itfaiyeye haber verdi.
Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yandı.
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