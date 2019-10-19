Son Dakika Haberleri: Bartın'da ev yangını
Son Dakika Güncel Bartın'da ev yangını

Bartın'da ev yangını

45 dakika önce

Bartın'da iki katlı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Bartın'da iki katlı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Terkehaliller köyünde Melek Kaya'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşusunun kına gecesi eğlencesinde bulunduğu sırada evinden dumanların yükseldiğini gören Kaya ile beraberindekiler, itfaiyeye haber verdi.

Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yandı.

Melek Kaya, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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