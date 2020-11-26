Bartın'da ev ziyaretine ceza - Son Dakika

Bartın'da ev ziyaretine ceza

26.11.2020 20:20
Bartın'da ev ziyaretine ceza, System.String[]

BARTIN'ın Ulus ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe giden ve misafir kabul eden 5 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde akrabalarının evine misafirliğe giden ve misafir kabul eden 5 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kasım ayının başında hastalığın yayılmasını önlemek için akraba ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verdi. Bu kapsamda denetimlerini artıran jandarma ekipleri, Ulus ilçesi Hisar köyünde denetim yaptı. Akşam saatlerinde yapılan denetimlerde M.Y.'nin akrabası H.A.'nın evine misafirliğe gittiği belirlendi. Aynı köydeki başka bir evde akrabaları F.Y.'ye misafirliğe giden H.Y. ve A.Y. olduğu görüldü. Ev sahipleri H.A., F.Y. ile misafirliğe giden M.Y., H.Y. ve A.Y'ye 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. 3 kişi jandarma ekipleri tarafından evlerine gönderildi.


Bartın'da ev ziyaretine ceza
Bartın'da ev ziyaretine ceza

Bartın Valiliği, Jandarma, Kasım, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bartın'da ev ziyaretine ceza - Son Dakika


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