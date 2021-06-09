Evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bartın'da evde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan anne ile dumandan etkilenen çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Hanife Samancıoğlu Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden anne Umut P. (35), yangına müdahale etmek isterken yaralandı.

İtfaiye tarafından kurtarılan Umut P. ve dumandan etkilenen 3 yaşındaki oğlu Yasin P. 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.