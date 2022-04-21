Bartın'da evin kömürlüğünde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika
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Bartın'da evin kömürlüğünde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

21.04.2022 14:38
Bartın'da evin kömürlüğünde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi

Bartın'da evin kömürlüğünde 435 dinamit ve 31 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda patlayıcı maddenin ele geçirildiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da evin kömürlüğünde 435 dinamit ve 31 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda patlayıcı maddenin ele geçirildiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyündeki evde çok sayıda patlayıcı madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eve operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada evin kömürlüğünde 435 dinamit, 31 el yapımı patlayıcı (EYP), 455 elektrikli patlayıcı, uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlenmeye hazır 16 kapsül, 8 elektrik kablosu, barut, çeşitli renklerde yaklaşık 30 metre zamanlayıcı fitil, zamanlayıcı fitille irtibatlandırılmış kibritle bağlantılanarak infilak ettirilmeye hazır patlayıcı ile dinamit yapımında kullanılan aletler ele geçirildi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, patlayıcı maddeler imha edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden D.Y, B.K, A.Y. ve O.C. adliyeye sevk edildi, diğerleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Dinamit, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da evin kömürlüğünde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi - Son Dakika


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