- Bartın'da evlerin yanı başında korkutan orman yangını

BARTIN - Bartın merkez ilçeye bağlı Güzelcehisar Köyü istikametindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Güzelcehisar Köyü mevkiinde bulunan ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle İnkumu mevkiindeki ormanlık araziye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletmeye ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken sarp ve kayalık olan arazide ekiplerin rahat ilerleyebilmesi için greyder ile yol açma çalışmaları yapılıyor.

Bartın Valisi Sinan Güler ve Belediye Başkanı Cemal Akın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Başkan Akın, Güzelcehisar Bölgesinde çıkan yangının büyük olduğunu belirterek, "Şuanda hem arazözlerimiz hem de itfaiyelerimiz yangına müdahale oluyor. Bunun yanında belediyenin ve İl Özel İdarenin kepçeleri buraya geldiler. İnşallah yangının önüne geçeceğiz." dedi.

Akın, Güzelcehisar bölgesinden İnkumu bölgesine sıçrayan yangını söndürmek için iki taraftan çalışmaların devam ettiğini söyledi.