Bartın'da fabrika deposunda yangın - Son Dakika
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Bartın'da fabrika deposunda yangın

7 saat önce

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda yangın çıktı.

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda yangın çıktı. İl ve ilçe belediyelerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Kurtköy mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı. İlk olarak Bartın Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, söndürme çalışmaları başarılı olmayınca, daha sonra olay yerine Ulus ilçesi, Abdipaşa ve Kozcağız beldeleri ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinden de takviye ekipler gönderildi. Karabük ilinden de köpük takviyesinin sağlandığı yangın nedeniyle, gece gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ambulanslarda olası bir kazaya karşı olay yerinde hazır bekletiliyor. Diğer yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bilgiye ulaşılamazken, bölgede yapılan kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edildi.

(Akif Yaman/İHA)

Bartın'da fabrika deposunda yangın

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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