Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü - Son Dakika
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Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü

09.09.2022 10:38
Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü

Bartın'da meydana gelen feci olayda, henüz iki gün önce hapisten tahliye olan bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşini çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak katletti.

Bartın'ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar'ı (33) takip ederek yolunu kesti.

Hapisten tahliye olan şahıs, boşanmak istemeyen eşini çocuğunun önünde öldürdü

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı. Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı.

Hapisten tahliye olan şahıs, boşanmak istemeyen eşini çocuğunun önünde öldürdü

VATANDAŞLAR DARBETTİ

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vatandaşların darp ettiği Metin Ar'ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hapisten tahliye olan şahıs, boşanmak istemeyen eşini çocuğunun önünde öldürdü
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Bartın'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı kadın öldü Bartın'da boşanma aşamasındaki kocasının bıçakladığı kadın öldü
Kaynak: İHA

Bartın, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da feci cinayet! 2 gün önce tahliye olan adam boşanmak isteyen eşini öldürdü - Son Dakika
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