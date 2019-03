Bartın'da Fetö/pdy Davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık N.D. savunma yaptı.



N.D, Bank Asya'ya faizsiz olması nedeniyle altınlarını yatırdığını ve bankanın TMSF'ye devrinden sonra da bu yatırımını çekmediğini öne sürdü.



N.D, "Bank Asya işlemlerim, rutin bankacılık işlemlerinden ibarettir. Örgütle irtibatlı Bayanlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneğine de hayır işleri için üye olmuştum. Bir sene sonra derneğe gitmedim, aidat ödemedim. Benden habersiz olarak ismim dernekte kullanılmış. Denetleme başkanı olarak yer almış. Bundan haberim yoktu. Bilerek ve isteyerek herhangi bir örgüt faaliyetine katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.



"Bank Asya'ya para yatırmamın 17-25 Aralık sonrasına denk gelmesi tesadüftür"



Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada tutuksuz yargılanan E.G, suçlamaları kabul etmediğini, 2004 ve 2005'te aynı dernekte sekreter olarak çalıştığını ve ardından eşinin tayini nedeniyle İstanbul'a gittiğini savundu.



Derneğe üye olmadığını ve üyeliğinin rızası dışında olduğunu ileri süren E.G, "Bank Asya'ya para yatırmamın 17-25 Aralık sonrasına denk gelmesi tesadüftür. Bu da benim şanssızlığımdır. Babamın ailemize destek olmak için gönderdiği paradır. Talimatla para yatırmam söz konusu değildir." dedi.



Mahkeme heyeti, banka kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.



2 sanık beraat etti



Üçüncü duruşmada cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan H.D. ve H.D. ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını sundu.



Baba H.D'nin, bankacılık işlemlerinin rutin bankacılık işlemlerinden ibaret olduğunun anlaşıldığı ve delil yetersizliğinden beraatı talep edilen mütalaada oğlu H.D'nin ise Kimse Yok mu Derneğine bağışta bulunduğu, Zaman gazetesine abone olduğu ve yardım etme suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek sanığın cezalandırılması istendi.



Mahkeme heyeti, sanıkların örgüt hiyerarşisine dahil olmadıklarının anlaşıldığını belirterek, beraatlerine hükmetti.

