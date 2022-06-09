Bartın'da FETÖ'ye ait depoda 20 ton gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi

FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik Bartın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin metruk bir binayı yardım deposuna çevirdiği tespit edildi. Şeker, sıvı yağ, çay, bakliyat çeşitleri ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı depodaki 20 ton malzemeye el konuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde 280 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda 59 adrese baskın yapıldı ve 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler cep telefonlarını kullanılmaz hale getirmek için evlerinin balkon ve camlarından sokağa atarak kırmaya çalıştı.

Operasyonlar sırasında şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü lideri Fettullah Gülen'e ait CD ve terör örgütüne ait yayın organlarının dergileri, F serili 1 dolarlar, yüklü miktarlarda döviz ve TL, çok sayıda ziynet eşyası ve altın, hard diskler, cep telefonları ve 4 adet tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin el konulan cep telefonlarında yüksek korumalı şifreleme olması dikkat çekti. ByLock benzeri haberleşme programlarının yer aldığı değerlendirilen telefonlardaki yüksek korumalı şifrelemelerin çözülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Derinleştirilen soruşturmada FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında yer alan şüphelilerin Bartın'ın Gölbucağı Mahallesinde yer alan metruk bir binayı gıda yardım deposuna dönüştürdükleri tespit edildi.

3 katlı metruk binanın daha önce bakkal olarak kullanılan giriş katı ve deposunda 20 ton gıda ürünü ve yüzlerce koli temizlik malzemesi ele geçirildi.

Şeker, sıvı yağ, çay, bakliyat çeşitleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin dışında temizlik ürünlerinin de yer aldığı depodaki malzemelere el konuldu. Kamyonlara yüklenen malzemeler belediyeye ait soğuk hava deposuna taşındı.

Soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasında yer alan şüphelilerin ülke dışı kaynaklarca maddi olarak desteklendiği de ortaya çıktı.

Şüphelilerin örgütü ayakta tutmak amacıyla cezaevlerinde tutuklu bulunan, tutukluluk süresi sona eren, KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden uzaklaştırılan şahıslar ve ailelerine maddi ve ayni yardım sağladıkları, finansal destek ve çeşitli konuları görüşmek üzere belirli aralıklarla toplantılar düzenledikleri de devam eden soruşturmanın detayları arasında yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(Bülent Bostancı/İHA)