Bartın'da Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Çeşm-i Cihan Toplantı Salonu'nda filyasyon çalışmaları için alınacak yeni önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, Vali Yardımcısı Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangi hazır bulundu.

Toplantıda; il genelinde yapılan köy ve salon düğünlerinde düğün sahibi ve davetlilerin tamamının kimlik bilgilerinin kolluk görevlileri tarafından alınarak Covid-19 pozitif ile temaslı kayıtlarının olup olmadığının sistem üzerinden kontrol edilmesine ve nişan, nikah, düğün organizasyonlarında evlenen çiftlere hatıra kalması amacıyla çekilen video kamera görüntülerinin ihtiyaç duyulması halinde filyasyon çalışmalarında ve Covid-19 pozitif ve temaslılarının takibinde kullanılmak üzere kolluk görevlilerinin erişimine açılmasına karar verildi.

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunun alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - BARTIN