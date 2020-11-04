Bartın'da fındık üreticilerine uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika

Bartın'da, fındıkta verimliliğin ve kalitenin artırılması çalışmaları kapsamında fındık üreticilerine eğitim verildi.

Güzelcehisar köyünde yaşayan fındık üreticisi Hüseyin Kaplan'ın bahçesinde düzenlenen eğitimde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinden oluşan budama ekipleri tarafından uygulamalı olarak budama ve dikim teknikleri, zirai mücadele takvimine göre yapılması gerekenler, etkin gübreleme için toprak numunesi alımı ve yıl içinde yapılacak işlemler aktarıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner de eğitimi Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, Güzelcehisar, Karasu ve Saraylı köyü muhtarlarıyla birlikte takip etti.

Vali Güner, eğitimin ardından Güzelcehisar, Karasu ve Saraylı köy muhtarlarına fındık nemölçer cihazı teslim etti.