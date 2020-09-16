Bartın'da fındık zurufu gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

Bartın'da hasat edilen fındıkların patozlama işlemi sonrası ortaya çıkan fındık zurufu ve budama artığı dallar kompost haline getirilerek gübre haline dönüştürülme çalışmalarına başlandı.

"Fındık Zurufunun ve Budama Artığı Dallarının Kompost Yapılarak Organik Gübre Olarak Kullanılması Projesi" kapsamında ilk çalışma fındık üretiminin yoğun şekilde yapıldığı Güzelcehisar köyünde yapıldı.

Bartın Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındığın hasattan sonra kalan artığı olan zurufun çok değerli ve organik bir materyal olduğunu söyledi.

Toprakların organik madde içeriğinin de oldukça düşük olduğunu kaydeden Önder, "Bu projeyle amacımız topraklarımızın verim kaybını azaltmak ve organik madde oranını artırmak" dedi.

Güzelcehisar'da zurufun daha çok yol kenarlarına bırakıldığını ya da yakıldığını ifade eden Önder, şunları söyledi:

"Bu materyali biz gübreye çevirerek, fındık bahçelerimizde değerlendirmek istedik. Bu bağlamda fındık üretiminde hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zurufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20- 25 kg kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi ilimiz fındık bahçeleri topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zurufu bu maksatla çok önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. Fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir."