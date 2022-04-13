Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı - Son Dakika
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Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı

13.04.2022 15:21
Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı

Bartın'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ailesini ziyarete gidince jandarma ekiplerince yakalandı.

Bartın'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ailesini ziyarete gidince jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından 31 yıl hüküm giyen E.Ö'nün il dışından merkez ilçeye bağlı Kurt köyündeki ailesini ziyarete geldiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, E.Ö'yü yakaladı.

Yakalanmamak için 9 yıldır il dışında kılık değiştirip farklı adreslerde saklandığı belirlenen hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da firari hükümlü ailesini ziyarete gidince yakalandı - Son Dakika


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