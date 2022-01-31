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Bartın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bartın'da firari hükümlü yakalandı

31.01.2022 18:22
Bartın'da firari hükümlü yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 30 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl 30 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Kumluca beldesinde başta "kasten adam öldürme" olmak üzere 8 ayrı suçtan 22 yıl 30 gün hüküm giyen M.K'nin il dışından Zacer köyündeki ailesini ziyarete geldiğini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kumluca, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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