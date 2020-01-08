Bartın'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Bartın'da fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Bartın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Bartın'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Amasra ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı. Mendireği geçen dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Çevredekiler ise dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mendireğin bulunduğu Büyük Liman mevkisini araç ve yaya girişine kapatan belediye ekipleri, vatandaşları bu bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

Amasra, Bartın, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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