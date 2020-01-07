Bartın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Bartın'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce Bartın'da yapılan 2 ayrı fuhuş operasyonunda fuhşa teşvik, aracılık ve zorladığı tespit edilen 1 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

Bartın'da fuhuş operasyonu, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce Bartın'da yapılan 2 ayrı fuhuş operasyonunda fuhşa teşvik, aracılık ve zorladığı tespit edilen 1 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından Bartın'da 2 ayrı noktaya fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan D.M isimli bir kişi ile fuhuş yaptığı tespit edilen G.B., M.T., K.D. ve M.A olmak üzere 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara 1592 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna istinaden 650'şer TL'den toplam 2 bin 600 TL para cezası uygulandığı öğrenilirken fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 evinde kapanması için Zührevi Hastalıklarla Mücadele ve Fuhuş Komisyonuna bilgi verildiği ifade edildi. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:16 Porto Riko'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:07 AB üyesi 4 ülke Libya gündemiyle toplandı - Son Dakika Haber
23:07 Adana'da çığ altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika Haber
22:55 Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Son Dakika Haber
22:48 ABD Savunma Bakanı Esper: "ABD, İran'la başlayan her savaşı bitirmeye hazır" - Son Dakika Haber
22:41 Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]