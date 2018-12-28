Bartın'da Fuhuş Operasyonu; Yabancı 3 Kadın Sınır Dışı Edildi
8 dakika önce
BARTIN'da düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 kadın, yakalanıp, sınır dışı edildi.
BARTIN'da düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 kadın, yakalanıp, sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, kentte fuhuş operasyonu düzenledi. Fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu kadınlar O.A., J.V. ve B.N. yakalanırken, fuhşa aracılık ettiği ileri sürülen 4 kişi de gözaltına alındı. Baskın sırasında yakalanan 26 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan O.A.'da, frengi tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi. Fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K., K.K., G.K. ve İ.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında ayrıca 12 ev ve 2 pansiyon da 30 gün süreyle mühürlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:09 Kaynak: DHA
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