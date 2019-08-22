Son Dakika Haberleri: Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi böyle sinir krizi geçirdi
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Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi böyle sinir krizi geçirdi

1 saat önce

Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi böyle sinir krizi geçirdiBARTIN - Bartın'da gasp suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da gasp şüphelisi tutuklandı, annesi böyle sinir krizi geçirdi

BARTIN - Bartın'da gasp suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından telefon gasbı olayına karıştığı tespit edilen 27 yaşındaki H.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler yaptıkları takip sonucu şahsın aracı ile hareket halinde olduğunu belirledi.

H.S, düzenlenen operasyonda kullandığı araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkemenin ardından cezaevine gönderilmek istendiği sırada adliyede olan annesi, 'Beni de götürsünler' diye karara tepki gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
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