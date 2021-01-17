Bartın'da gemi battı (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da gemi battı (4)

17.01.2021 14:25
Bartın'da gemi battı (4)

FİLİKALARA ULAŞILMAYA ÇALIŞIYOR Bartın Valisi Sinan Güner kurtarma çalışmaları hakkında, "Rus bandıralı kuru yük gemisi bu kötü hava şartları nedeniyle battı.

FİLİKALARA ULAŞILMAYA ÇALIŞIYOR

Bartın Valisi Sinan Güner kurtarma çalışmaları hakkında, "Rus bandıralı kuru yük gemisi bu kötü hava şartları nedeniyle battı. 10-15 arası mürettebatı olduğunu biliyoruz. Bunlar filikalarla can yelekleri giyerek denize açıldılar. Şu anda bu imkanlarla kurtarma çalışmalarına başladık. Denizde dalga çok yüksek, hava şartları çok kötü. Sahil Güvenlik'in botu ulaşmaya çalışıyor. Çok zor şartlarda yani denizin dalga boyu botun boyundan yüksek. Deniz Kuvvetleri'ne ait bir gemi Ereğli'den hareket etti. Eğer uçuş imkanı varsa Samsun'dan helikopter de talep ettik. Şu anda Güzelcehisar civarlarında 600-700 metre açıklarda filikalar gözle görülebiliyor. Deniz altı dalgıç ekibimiz filikaları kendi botlarını yüzdürebilirlerse bu 600-700 metreye ulaşmaya çalışacaklar, denizden de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ulaşmaya çalışıyor" dedi.

Batan geminin personelinin filikalara bindiği, şiddetli rüzgar nedeniyle filikaların Güzelcehisar mevkiine sürüklenmesi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu ekiplerince 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kuru Yük Gemisi, Sinan Güner, Bartın, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da gemi battı (4) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'i ikna etmeye gidiyor: Aday Kılıçdaroğlu olsun, ittifak da devam etsin
15:49 7 gollü maçta Diagne alev aldı! Fatih Karagümrük, namağlup serisini Sivas karşısında devam ettirdi
15:34 Stil İkonu yarışmasında büyük kavga! Kadınlar arasında küfür ve hakaretler havada uçuştu
15:09 Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıyor
14:56 "Elimde dosyalar var" diyen Yaşar Okuyan, Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması sonrası kolları sıvadı
14:37 Başsavcılık, 35 bin Fenerbahçe taraftarı hakkında işlem uygulandığı iddialarını yalanladı: 23 taraftar seyirden men edildi
14:35 İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönmek için bir şartı var: Bunu yaparlarsa süreç devam eder
14:28 Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı'dan ayrılmasıyla ilgili yapım şirketinden açıklama: Sağlık sorunundan dolayı çalışamaz durumda
14:27 Siyaset arenası alev alev! Özdağ'dan ihanetle suçladığı Mansur Yavaş'a yaylım ateşi
13:30 Hatay Valiliği, bölgede su kıtlığı olduğu iddialarını yalandı: Kara propaganda yapanlara hakkında cezai işlem yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2023 16:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da gemi battı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement