Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bartın'da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 107 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi'ne bağlı Hacı İbrahim Paşa, Çeşmi Cihan, Oruç Reis ile Ağdacı yurtlarında öğrencilerden bazıları dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayeti bulunan 107 öğrenci sabah saatlerinde kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bartın Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde yurtlarda kalan öğrencilerde rahatsızlık görüldüğünü ve 107 öğrencinin ambulans ve kendi imkanlarıyla Bartın Devlet Hastanesi ile özel hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Şu anda hastanelere başvuran öğrencilerde ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Karayılmazlar, "Acil durumu olan, sıkıntılı durumda olan hiçbir öğrenci arkadaşımız yoktur, hepsinin durumu gayet iyi. Hastaneye başvuran öğrencilerimiz arasında yurtların yanı sıra özel yurtlarda da var. Arkadaşlarımız peyderpey geliyor. Bizler de gerekli incelemeyi yapacağız." dedi.

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 107 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bartın, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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