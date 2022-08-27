HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

27.08.2022 17:49

BARTIN'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Kara (66) yaralandı.

BARTIN'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Adem Kara (66) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Köksal Toptan Lisesi Caddesi'nden gelen Neval Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile Gölcubağı Caddesi'nden gelen Adem Kara idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem Kara yola savruldu. Kaskı bulunan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları yansırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Adem Kara, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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