Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayayı yere savurdu - Son Dakika
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Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayayı yere savurdu

09.08.2022 16:14
Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayayı yere savurdu

Bartın'da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.

Bartın'da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaralanan yaya kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alınırken, yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bartın'ın Kemerköprü mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı. Halk otobüsü sürücüsü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek araçla ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı. Bagaj kapağının çarpmasıyla bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine 112 ekiplerince kaza mahallinde ilk tedavisi yapılan H.A. daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı H.A.'nın boyun bölgesinden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayayı yere savurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayayı yere savurdu - Son Dakika
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