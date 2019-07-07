Son Dakika Haberleri: Bartın'da "Hasan Bayrı Şiir Yarışması"
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da "Hasan Bayrı Şiir Yarışması"

1 saat önce

Bartın Belediyesince düzenlenen Hasan Bayrı Şiir Yarışması başvurularının başladığı bildirildi.

Bartın'da
Bartın Belediyesince düzenlenen Hasan Bayrı Şiir Yarışması başvurularının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "bu ne sevgi ah" şarkısıyla ünlenen güfte yazarı Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın adını yaşatmak amacıyla 1998 yılından bu yana şiir yarışması düzenlendiği belirtildi.

23. Kitap Fuarı kapsamında ülke genelinde düzenlenen, amatör ve profesyonel herkese açık olan yarışmaya en fazla 3 eserle başvurulabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu seçimi serbest olan şiirlerin en geç 27 Eylül mesai bitimine kadar Bartın Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi'ne elden veya posta ile ulaştırılmış olmaları gerekmektedir.

Birinciye 1000, ikinciye 900, üçüncüye 600 lira para ödülü ile plaket verilecek. Sonuçlar 14 Ekim'de belediyemiz web sitemizden duyurulacaktır. Dereceye girenlerin ödülleri ise 23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Bartın Belediyesi 23. Kitap Fuarı'nın açılış töreninde verilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:14 Kaynak: AA
27 Eylül, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergenekon savcılarına yeni dava yolda! Temel Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki problemleri çözün MİT Başkanı Hakan Fidan'dan "diplomatik istihbarat" vurgusu 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da "Hasan Bayrı Şiir Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]