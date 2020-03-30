Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı (2) - Son Dakika

4 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Bartın Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Hasankadı beldesi karantinaya alındı. Merkez ilçeye bağlı 2 bin 104 nüfuslu Hasankadı beldesinde beldeye ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük Yenice ilçesi Yortanpazarı beldelerindeki yollar jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışa kapatıldı.