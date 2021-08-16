Bartın'da hayatın normale dönmesi için yoğun çalışma yürütülüyor - Son Dakika

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden zarar gören alanlarda başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde, selin yaşandığı ilk günden itibaren DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalara, Zonguldak, Samsun ve Karabük belediyelerinin 30 aracının yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD ve Bartın Gençlik Merkezi gönüllülerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip de destek veriyor.

Jandarma ve emniyet personeli ile gönüllü vatandaşlar, küreklerle evlerin zemin katı, depo ve iş yerlerindeki çamurları dışarı çıkarıyor. Kepçe ve kamyonlarla alınan bu çamurlar, daha sonra bölgeden kaldırılıyor.

Çamur yığıntılarının yüzde 90 temizlendiği köyde, yolları yıkama çalışmaları sürüyor.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Zafer köyünde, Türk Kızılay, ekiplere ve vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunuyor.