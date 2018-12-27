Son Dakika Haberleri: Bartın'da Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

Bartın'da Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

1 saat önce

Bartın Belediyesi 19. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı, törenle açıldı.

Bartın'da Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı, System.String[]
Bartın Belediyesi 19. El Emeği Göz Nuru El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı, törenle açıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Sosyal Tesislerindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen fuarla el emeği göz nuru ürünleri, yeni yıl öncesinde halkın beğenisine sunduklarını söyledi.

Yöresel el sanatlarının yanı sıra, yöresel yemek ve yöresel hediyelik eşyaların da sergilendiği fuarda, ürünlerin vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bayanlarımızın el sanatlarının satışlarını yapabilmesi ve eserlerini sergilemesi için İnkumu, Belediye Bahçesi ve Yalı mevkisinde iş yeri oluşturduk. Şimdide benzer bir çalışmayı meslek edindirme kursları adı altında eski öğretmen evini restore ederek hayata geçireceğiz. Bartın belediyesi olarak el sanatlarımızın yaşatılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Fuar, 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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