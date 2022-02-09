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Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı

09.02.2022 20:44

Bartın-Karabük kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

Bartın- Karabük kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve kaya parçaları düştü.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili kara yolunda önlem alındı.

Yaklaşık 1 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tamamen açıldı.

Bölgede olası heyelan nedeniyle trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.

Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı
Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı
Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı
Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı
Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı
Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı

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Kirazlıköprü Barajı, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika


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