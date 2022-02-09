Heyelan, kara yolunda ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bartın- Karabük kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.
Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve kaya parçaları düştü.
Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili kara yolunda önlem alındı.
Yaklaşık 1 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tamamen açıldı.
Bölgede olası heyelan nedeniyle trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.
Kaynak: AA
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