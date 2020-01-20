Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı - Son Dakika
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Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı

19 dakika önce

Bartın-Amasra kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Bartın'da heyelan kara yolunu kapattı, System.String[]

Bartın- Amasra kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın-Amasra kara yolu Ahatlar köyü mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan düşen toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı kara yolunda yetkililer önlem aldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin, iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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