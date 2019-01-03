Bartın'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Bartın
'da park halindeki bir minibüsten iş makineleri parçaları ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbucağı Mahallesi mevkisinde içerisinde inşaat malzemeleri ve iş makineleri parçaları bulunan minibüsten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki iş yeri güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri evlerinde yakaladı.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.D, A.K, K.K, A.S ve Z.D, sorgularında iş makineleri ve inşaat malzemelerini çaldıklarını itiraf etti.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.