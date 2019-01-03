Son Dakika Haberleri: Bartın'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Bartın'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

57 dakika önce

Bartın'da park halindeki bir minibüsten iş makineleri parçaları ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Bartın'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Bartın'da park halindeki bir minibüsten iş makineleri parçaları ve inşaat malzemeleri çaldıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbucağı Mahallesi mevkisinde içerisinde inşaat malzemeleri ve iş makineleri parçaları bulunan minibüsten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki iş yeri güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri evlerinde yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.D, A.K, K.K, A.S ve Z.D, sorgularında iş makineleri ve inşaat malzemelerini çaldıklarını itiraf etti.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım

Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi 200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:42:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]