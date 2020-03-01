Bartın'da İdlib şehitleri için konvoy düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da İdlib şehitleri için konvoy düzenlendi - Son Dakika

Bartın'da İdlib şehitleri için konvoy düzenlendi

6 saat önce

Bartın'da Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 36 askerin şehit olmasına tepki ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla 250 araçlık konvoy oluşturuldu.

Bartın'da İdlib şehitleri için konvoy düzenlendi, System.String[]

Bartın'da Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 36 askerin şehit olmasına tepki ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla 250 araçlık konvoy oluşturuldu.


Yalı mevkiinde toplanan vatandaşlar, okunan İstiklal Marşı'nın ardından araçlarına binerek, bayraklar ve sloganlar eşliğinde şehir turu yaptı. Turu organize edenlerden Berkan Can Balta, Suriye'de şehit olan askerler için konvoy düzenlemek istediklerini belirterek, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimizin de bir an önce iyileşip yaşamlarına dönmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin verdiği mücadelenin farkındayız. Bu mücadele de güvenliğimiz en üst seviyeye çıkana kadar devam etmeli ve edecektir. Kimse ülkemizi bölemeyecektir. Bunun da buradan bilinmesini istiyoruz" dedi.


Vatandaşlar, daha sonra Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Bartın Şehitliği'ne giderek şehitler için dua etti. - BARTIN

Bartın, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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