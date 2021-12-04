Son dakika haber! İki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bartın'ın Hasankadı beldesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, A.E'nin yaşadığı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden ev sahibi kadın, hafif yaralı halde dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, evin altında bulunan ahırdaki 3 büyükbaş hayvanın da telef olduğu belirlendi.

İnceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıktığı saatlerde kadının ayrı yaşadığı eşi O.E'ye ait aracın bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, aracı kullanan kişinin kadının üvey oğlu U.Ç (22) olduğunu ve şüphelinin olaydan bir saat önce akaryakıt istasyonundan benzin aldığı belirlendi.

Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda U.Ç. yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.