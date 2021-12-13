İki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bartın- Kozcağız kara yolunda seyreden B.A. yönetimindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil, Budakdüzü mevkisinde, Ö.Ö'nün kullandığı 06 PVE 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 06 YB 3628 plakalı otomobil yol kenarına devrildi. Sürücü B.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan E.K, A.Y, F.K. ve H.G. yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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