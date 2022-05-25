İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

25.05.2022 16:29

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

A.K. idaresindeki 74 AY 997 plakalı otomobil, Gürgenpınarı köyü mevkisinde D.K'nin kullandığı 06 Y 0521 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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