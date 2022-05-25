İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
A.K. idaresindeki 74 AY 997 plakalı otomobil, Gürgenpınarı köyü mevkisinde D.K'nin kullandığı 06 Y 0521 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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