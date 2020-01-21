Bartın'da İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da "İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Bartın Valisi Sinan Güner, Valilik salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, başta yatırım ve istihdam olmak üzere mevcut yatırımların iyileştirilmesi, yeni yatırımların teşvikleri, OSB içi ve OSB dışı yatırımlarda karşılaşılan sorunlar, ilin ve ilçelerin ekonomik durumu, potansiyeli ve kapasitesinin masaya yatırılacağını söyledi.

Göreve başladığı yaklaşık 15 aydır ildeki yatırımcılarla bir araya gelerek mevcut yatırımların durumu, ihtiyaç ve sorunları, yeni yatırımların önünün açılması, sektörel olarak en uygun yatırımların tespit edilerek yatırımcıyı bu sektörlere yönlendirme konularında ciddi gayret sarf ettiklerini ifade eden Güner, "Son yaptığım toplantıda özelde tekstil sektörünü ilgilendiren fakat uygulanması halinde beraberinde birçok sektöre katkı sağlayacağını düşündüğüm bir takım hususların sistematik hale getirilip gerekçelendirilmesi talimatını vermiştim. Bu çerçevede ilgili kurumlarımız sektör temsilcileriyle de bir araya gelerek öncelik sıralamasına göre ilimiz yatırım ve istihdamını arttıracak sosyo-ekonomik kalkınmamıza zemin hazırlayacak önerileri tarafıma sunmuşlardır." dedi.

Yatırım teşvikleri bakımından 4. bölge olan Bartın'ın güncellenerek 5. veya 6. teşvik bölgesine alınmasının önerilerden biri olduğunu anlatan Güner, şöyle devam etti:

"5510 Sayılı ve 6486 sayılı Teşvik Kanunu kapsamında SGK işveren payının devlet tarafından ödenen yüzde 6'lık kısmının 5 yıllık periyotlar halinde belirlenerek desteklenmesinin sağlanması, artan enerji maliyetlerinin rekabet gücünü azaltması sebebi ile sanayi sicil uygulamalarındaki elektriğin yüzde 20 ucuz kullanılması gibi, imalatta kullanılan doğalgaz ve suya da ucuz kullanım hakkı verilmesi önerileri sunulmuştur. Tarafıma sunulan bu öneriler teklif olarak ilgili bakanlıklarımıza iletilmiş aynı zamanda sayın milletvekillerimizin bilgisine sunulmuştur. Yaptığımız bu çalışmanın yerelde sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarınca da sahiplenilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum."

Toplantıya, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile ilgili kurum müdürleri ve tekstil sanayisi temsilcileri katıldı.