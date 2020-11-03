Bartın'da İl Pandemi Danışma Kurulu toplandı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl Pandemi Danışma Kurulu Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bartın'da yürütülen çalışmaları ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla Vali Sinan Güner başkanlığında İl Pandemi Danışma Kurulu toplandı.

Bartın Valiliği 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Fahri Semiz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, ilgili kurum müdürleri ile Mesleki kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıyla ilişkin yapılan açıklamada, "Toplantıda; vakaların oluş yerleri, zamanları, oluş biçimleri, yaş ve cinsiyet durumu açısından yapılan analizler sonucunda önümüzdeki 14 günü ve gerekirse sonrasını kapsayacak şekilde kısmi sokağa çıkma yasağı, hareketlilik kısıtlamaları, İl dışından gelenlere ev karantinası dahil çok önemli ve sıkı tedbirlerin alınması konusunda çalışma yapılması konuları değerlendirildi." denildi. - BARTIN